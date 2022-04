3 404 000 auditeurs écoutent Skyrock

Celle qui se positionne comme "la première radio urbaine mondiale" réunit chaque jour 3 404 000 auditeurs de 13 ans et plus et confirme sa place de 3e radio privée de France et de 2e radio musicale de France. "Ces excellentes performances montrent également l’attrait multigénérationnel de son format" indique un communiqué. Skyrock est ainsi la première radio des moins de 35 ans, toutes radios confondues, la première radio privée des moins de 65 ans urbains et la 2e radio privée des 25-49 ans.