"28 Minutes" : l'émission d'Arte maintenant en podcast

Maintenant, on ne regarde plus la rediffusion, on écoute le replay. Une alternative annoncée par le communiqué d'Arte : "Rendez-vous sur les plateformes de podcast et sur le site d’Arte Radio, pionnière d'un phénomène qui séduit de plus en plus le public, pour entendre Élisabeth Quin, son équipe de chroniqueurs et leurs invités donner du sens à l’actualité".

L'émission 28 Minutes est le magazine d’actualité d’ARTE, présenté par Élisabeth Quin du lundi au vendredi à 20h05. Renaud Dély est aux commandes de l'émission le samedi.

Ce podcast est coproduit par KM et ARTE Radio.