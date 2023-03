23 000 auditeurs réguliers pour RCF Hauts-de-France

La radio qui vient d’ouvrir en décembre dernier 3 nouveaux émetteurs à Amiens, Abbeville et Saint-Quentin continue son déploiement géographique afin de proposer au plus grand nombre son offre éditoriale originale : chrétienne, généraliste et de proximité. Elle ambitionne d’ouvrir 4 nouveaux émetteurs en 2023 à Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer et Valenciennes, et ainsi couvrir un bassin de population de 4 millions d’habitants.