2021 : une année record pour les podcasts d'Europe 1

"Nous nous réjouissons de cette excellente année pour nos podcasts qui n’ont jamais autant été écoutés. Cela vient récompenser la stratégie mise en place autour des récits par notre station, l’ancrage fort et le positionnement historique d’Europe 1 sur les thématiques des grands récits et de l’histoire mais aussi de l’humour. Ces résultats démontrent, par ailleurs, qu’Europe 1 est un acteur majeur dans cet environnement numérique et la curiosité grandissante des utilisateurs pour le format podcast" a souligné Constance Benqué, Présidente d’Europe 1.

Parmi les poids lourds de la grille, le podcast "Hondelatte raconte" par Christophe Hondelatte. En une année, il enregistre une progression de 78% du nombre de ses écoutes.