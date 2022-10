2021, une année de transition pour les médias de proximité

Il s’agissait du dernier contrôle réalisé sur la base des anciennes conventions, de nouvelles ayant été adoptées en décembre 2021. Sur certaines missions, le CSA dresse un état des lieux prospectif dans le but de situer les éditeurs par rapport à leurs nouveaux objectifs, notamment la durée minimale de programmes qu’ils devront notamment consacrer à chaque mission de service public. Ces durées ont pour but de diversifier la programmation et de valoriser les missions moins concrétisées auparavant. Certains médias de proximité devront d’ailleurs procéder à un rééquilibrage dans leur programmation pour atteindre les durées fixées pour chaque mission, notamment en animation et participation.