2.8 millions d’écoutes par mois pour Radio Classique

Le player de la radio (tout devices confondus) a été utilisé 2.8 millions de fois (écoutes Monde), soit une augmentation de +43% en un an. Sur le seul territoire français, le nombre d’écoute est de 2.3 millions. Un record historique également avec une augmentation de +58%. Radio Classique enregistre aussi un autre record historique sur le temps d’écoute (hors podcast) avec au total plus de 2.5 millions d’heures d’écoute sur le mois de décembre. Une augmentation de +39% sur un an. À noter également le record d’audience du podcast "Franck Ferrand raconte" téléchargé plus de 1.7 million de fois en décembre 2019. Ces résultats permettent à la radio de se hisser à la 10e place des radios françaises les plus écoutées sur le digital.