12 millions de récepteurs DAB+ vendus en 2017

Il est intéressant de constater que d'autres marchés se développent comme au Moyen-Orient, en Afrique et ldans a région Pacifique où le DAB+ devient désormais un standard. C'est aussi en Grande-Bretagne que l'on trouve le plus de postes DAB+ vendus (36 millions), suivie par l'Allemagne (10 millions) et par la Norvège (6 millions), En Italie, où la couverture des routes est passée en un an de 75 à 92%, on est passé de 1 à 3 millions d'appareils vendus à fin 2017. Logiquement, plus un pays est couvert par des réseaux en DAB+, plus les ventes sont élevées.