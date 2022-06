100% partenaire de la Marche des fiertés à Toulouse

Samedi 2 juillet, 100% Radio s’offrira une belle visibilité en participant pour la première fois à la Marche des fiertés à Toulouse qui est l’une des plus grandes manifestations de France pour la défense des droits LGBTQI+ (plus de 30 000 personnes ont défilé lors de la dernière édition d’octobre 2021). L’événement gratuit, festif et résolument positif traversera les rues de la Ville rose, le samedi 2 juillet après un départ donné à 14h30 depuis la rue Alsace Lorraine.

Le char 100% Radio sillonnera les principales rues du centre-ville. Cette édition 2022 de la Marche des fiertés, qui revient après 2 années de restriction liées à la crise de la Covid, devrait rassembler plus de 30 000 participants dans les rues de Toulouse.