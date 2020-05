100% organise un concert au format Drive-in

Participer à un concert en restant dans sa voiture ? C'est tout simplement le concept du 100% Live "Dans la voiture". Il suffit d'acheter son billet en ligne et réserver son repas sur une plateforme et, dans un second temps, se présenter sur le parking du Parc des expositions d'Albi pour être placé face aux artistes sur scène. Enfin, il suffit également de couper son moteur, et surtout, d'allumer son autoradio pour profiter de ce moment unique. Pour respecter les règles de distanciation, toute la billetterie se fera uniquement en ligne, il n'y aura pas de ventes sur place et les voitures seront garées un rang sur deux afin d’améliorer la visibilité. Afin de limiter les nuisances sonores, le concert sera diffusé à la radio et aucune amplification ne sera installée.