100 000 spectateurs au Tour Vibration

Du 15 au 25 septembre, de Tours à Châteauroux, en passant par Le Mans, Blois et Orléans, le Tour Vibration a rassemblé plus de 100 000 spectateurs pour ses 5 dates de concerts gratuits. Une fréquentation record avec plus de 27 000 spectateurs de plus que l’an dernier. Près de 30 000 personnes étaient présentes au Mans et 25 000 sur le parvis de la Cathédrale d’Orléans. Une quarantaine d’artistes ont participé à ce Tour Vibration, comme Soprano, Kendji, Dadju, Claudio Capéo, Amir ou encore les internationaux Tom Walker et Matt Simons.