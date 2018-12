towerCast premier diffuseur DAB+ sur le Grand Lyon

Après Paris, Marseille, Nice, et la région des Hauts-de-France, les 2.4 millions de Français de la métropole de Lyon et de Villefranche-Beaujolais recevront l’ensemble de la radio numérique planifiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces nouveaux réseaux déployés par les équipes de towerCast offriront un élargissement du paysage radio local, une qualité de son digitale, un meilleur confort d’écoute et enfin une continuité de couverture entre le nord de Villefranche-sur-Saône, le sud de Vienne et le nord Isère assurée par des sites du patrimoine de towerCast. "Acteur actif du développement de la radio numérique, towerCast a conduit depuis de nombreuses années, de multiples démonstrations en DAB/T-DMB/Worldspace/DVB-T/IBOC et DAB+ qui renforcent ses atouts en tant qu’opérateur de service et consolident sa légitimité sur ces nouveaux réseaux" explique l'entreprise.