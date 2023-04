towerCast finalise le rachat de Radio King

"Cette collaboration permettra la promotion et l'amélioration des solutions proposées par RadioKing, tout en enrichissant l'offre de services de TowerCast. Elle permettra également de conjuguer les savoir-faire et les expertises des deux entreprises, et plus largement du groupe NRJ, pour renforcer leur positionnement respectif sur le marché de l'audio numérique et développer des projets dans ce secteur en constante expansion" précise un communiqué.

Le projet d'acquisition est actuellement en cours d'examen par les représentants du personnel, dans le cadre du processus d'information et de consultation.