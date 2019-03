89

Sur les radios musicales (Fip, Fun radio, Mouv’, Nostalgie, NRJ et Virgin), le taux de présentatrices a baissé de deux points par rapport à l’exercice précédent (31% versus. 33%). Comme en 2017, Fip compte le taux le plus élevé avec 89% de présentatrices et Mouv’, le taux le plus bas avec 23% de présentatrices.