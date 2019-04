Une étude menée par LinkedIn et Spotify révèle que près de 80% des Français estiment que la musique améliore leur productivité. Un phénomène bien connu des salariés habitués à travailler le casque sur les oreilles (65% déclarent écouter de la musique pour se motiver, 42% pour s’apaiser, 40% pour accélérer leur créativité et leur rendement) et parfaitement expliqué par les scientifiques selon Les Echos