Selon le rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes et après avoir analysé un échantillon des chroniques humoristiques des matinales radios (Europe 1, France inter et RTL) en novembre 2017, 71% des chroniques humoristiques "mobilisent des ressorts sexistes" selon le 1er état des lieux du sexisme en France