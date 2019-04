701

Le marché publicitaire radio résiste bien, selon les chiffres du BUMP 2019 dévoilés par l'IREP, France Pub et Kantar. En 2018, la radio stabilise ses recettes à -0,2% vs 2017, à 701 M€ contre 702 M€ en 2016, en particulier grâce aux bonnes performances de la publicité nationale qui croit de 0.6 %. Notons la baisse du marché local et Ile-de-France avec -3.7 % par rapport à l'année précédente.