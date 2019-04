6

Du 5 juin au 3 décembre, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend la route et fait étape aux 4 coins de France grâce au #RadioTour. 6 dates et 6 villes pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain.