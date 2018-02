6

Dans le cadre de la procédure d’appel aux candidatures FM du 12 avril 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de sélectionner 6 radios : Radio Madras FM (92.9 et 92.7), NRJ Guadeloupe (100.2), Nostalgie Guadeloupe (107.2), RCI Guadeloupe (107.6), Jobs et Musik Antilles (99.4) et Radio Casilindo (106.5) dans le ressort du CTA des Antilles et de la Guyane.