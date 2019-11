68.6

À Paris et en Île-de-France, la radio perd des auditeurs selon la 126 000 IDF de Médiamétrie. L'audience cumulée est passée de 71.7% il y a un an à 68.6% sur cette vague de rentrée. La radio a perdu 306 000 auditeurs. La DEA perd également 10 min sur un an et beaucoup de stations n'apparaissent pas ce classement comme FG, Swigg ou encore É vasion FM ou Tropiques FM