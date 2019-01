66

France Médias Monde réunit France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. Ces 3 chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, elles rassemblent plus de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion) et fidélisent plus de 60 millions d’abonnés plus Facebook et Twitter.