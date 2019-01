66.9

Selon la Médiamétrie, la musique est la première motivation d’écoute de la radio des moins de 35 ans. 66.9% des 13-34 ans écoutent la radio pour la musique, 32,0% viennent y chercher l'information, 22.3% des infos pratiques (météo ou info trafic) et 21.9% des émissions de divertissement. Les émissions culturelles et politiques ne représentent que respectivement 10.3% et 9.8%.