6 785

Le Salon de la Radio a attiré, sous la Grande Halle de la Villette, 6 785 visiteurs les 25, 26 et 27 janvier derniers. Une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital - European Radio Show - aura lieu les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019. L'Espagne et le Portugal seront mis à l'honneur.