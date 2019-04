52

Plus d'un français sur deux (52%) déclare écouter des radios de territoires, et 1/3 partage son écoute entre des stations locales/régionales et nationales. 42% déclarent n'écouter que des radios nationales. Les informations locales sont quasiment aussi importantes que les informations nationales (35% vs 39%) selon une étude de l'Ifop pour le SIRTI.