5 500

La 6e édition de Radio France fête le livre, parrainée par Dany Laferrière de l’Académie française et avec plus de 200 auteurs présents, a attiré plus de 8 000 visiteurs à la Maison de la radio et permis la vente de 5 500 livres, dont les ouvrages coédités par les Éditions Radio France