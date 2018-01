5 000

En chiffres, le Salon de la Radio 2018 représente 5 000 visiteurs attendus, 4 000 m2 de surface d’exposition, 120 exposants et partenaires, 100 conférences, ateliers et masterclass, 40 membres de la Radio Crew, 25 Grands Prix Radio attribués et 1 radio On Air durant 3 jours en DAB+ sur toute l'Île-de-France.