À Paris et en Île-de-France, les 5 genres musicaux les moins appréciés sont l'Electro et la Dance (rejetés par 42% des auditeurs), le Hard Rock et le Métal (38%) ou encore l'Urbain (32%), le Classique et l'Opéra (27%) et le genre Pop Rock (20%) selon une étude d'HyperWorld dévoilée au RadioTour à Paris.