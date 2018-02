41

Les sites et applications d’actualité affichent une audience de 41 millions de visiteurs uniques en novembre 2017, soit presque 2/3 des Français (65%). Chaque jour, ils sont 14,8 millions, soit près d’un Français sur 4 (24%). Les CSP+ sont les plus assidus : 9 sur 10 (90 %) consultent un site ou une application d’actualité chaque mois, et quasiment 4 sur 10 chaque jour (38%).