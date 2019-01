Le Salon de la Radio et de l'Audio Digital, ce sont 3 journées consacrées à la radio. Le salon ouvre ses portes aux visiteurs ce jeudi de 9h30 à 19h, ce vendredi de 9h30 à 19h et ce samedi de 9h30 à 17h. L’accès est possible grâce à un badge gratuit à télécharger sur le site connectonair.com