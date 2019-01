3 610 585

En 2018, les radios auront totalisé 3 610 585 diffusions pour 97 979 titres différents dont 37 014 titres francophones. NRJ aura été la radio qui aura joué le plus de nouveautés avec 89.5% des diffusions, M Radio aura été la plus francophone avec 99.9% des diffusions, FIP la plus éclectique (38 418 titres différents).