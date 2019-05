25

La Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) tiendra ses 25e États Généraux des radios associatives, les 13 et 14 juin prochains dans les locaux de l'ESJ à Paris. La CNRA représente "18 fédérations de radios associatives, soit la quasi totalité des fédérations existantes en France. Plus de 260 radios implantées dans plus de 80 départements français dont 3 d’Outre-mer".