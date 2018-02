157

RFI possède le 1er réseau FM du monde avec 157 émetteurs FM dans 72 pays et 427 radios partenaires diffusent les programmes de RFI. Elle émet via 27 satellites couvrant cinq continents. RFI dispose d’une filiale RFI Romania et de 10 bureaux d'envoyés spéciaux permanents et fait appel à un réseau de 448 correspondants dans le monde.