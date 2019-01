14.1

Selon Médiamétrie, la radio reste très puissante chez les jeunes avec une audience de 14.1 millions d'auditeurs de moins de 35 ans, soit 85.3% de la population des 13-34 ans, pour une durée d'écoute moyenne d'écoute un peu moindre que la moyenne nationale, soit 2h06 d'écoute en moyenne par jour et par auditeur (vs 2h51 pour les 13 ans et +).