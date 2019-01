13.4

RTL, Première Radio de France, a battu un record historique et absolu de Part d'Audience avec 13.4%. Jamais une radio n’a atteint une PDA aussi élevée en France. Par ailleurs, la radio de M6 Group signe une audience de 12 points (juste devant France Inter) et une DEA de 2h29 (la plus longue du classement).