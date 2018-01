120

À ce jour, près de 120 exposants et partenaires participeront au prochain Salon de la Radio, les 25, 26 et 27 janvier prochain. Un chiffre en nette hausse par rapport à l’an passé (contre 97). À cela s'ajouteront de nombreuses conférences, ateliers et 9 Masterclass exclusives sur 3 journées thématiques.