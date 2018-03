Au classement de l'ACPM (lire ICI ), la marque Oui FM prend la 1ère place des Indés Radios, et représente la 15ème marque la plus écoutée de France sur Internet toutes radios confondues. Au global, avec 18 radios digitales, la marque OUI FM a enregistré en février plus de 1.430 millions de sessions d’écoutes actives en France.