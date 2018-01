1.2

La Discothèque de Radio France gère une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Sa collection comprend près de 685 000 références (CDs, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus de 1.2 million de disques et de près de 2.5 millions de fichiers numériques.