maRadio.be organise son "Digital Radio Day"

Ce "Digital Radio Day" proposera plusieurs focus notamment sur le rôle et la stratégie de maRadio.be avec une conférence sur "La radio numérique aujourd’hui". Les participants pourront prendre connaissance de la 6ᵉ vague de l’enquête maRadio.be/Ipsos.

Au programme également : une table ronde avec les principaux éditeurs radio francophones autour de cette question "Quel futur pour la radio à l'heure du numérique ?", un bilan marketing de maRadio.be et des réflexions marketing pour comment toucher un public de plus en plus connecté, la transition numérique de la radio comme enjeu politique, les derniers développements du DAB+ chez nous et ailleurs ou encore la distribution maîtrisée de la radio non-hertzienne avec Radiopalyer.