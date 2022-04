franceinfo : meilleure audience depuis 19 ans

En forte progression sur tous les indicateurs, franceinfo atteint des niveaux records avec une part d’audience à 5.7% (+ 1.3 point en un an) et enregistre une durée d’écoute à 66 minutes (+ 6 minutes). La matinale portée par Marc Fauvelle rassemble 2 838 000 auditeurs quotidiens entre 7h et 9h30, soit 5/1% d’audience cumulée (311 000 auditeurs gagnés en un an). La tranche enregistre sa meilleure audience depuis 19 ans et une part de marché record à 6.9% et se positionne 3e matinale de France.

Le "8.30 franceinfo" enregistre une audience historique et franchit le cap du million d’auditeurs avec 1 036 000 fidèles quotidiens. Par ailleurs, "Les informés du matin" rassemblent 785 000 auditeurs chaque matin (+ 113 000 auditeurs en un an) et réalisent ainsi une audience record.