franceinfo : l’actu se prolonge en images sur les réseaux sociaux

Fort d’une nouvelle équipe dédiée à l'image et d'un studio rénové, franceinfo s’adapte à la diversification des usages de consommation pour toucher un public plus large et plus jeune et accompagner, sur tous les supports, les Français dans leur quotidien. "franceinfo accroit cette saison son offre de vidéo numérique. Avec la création d’un pôle image, la direction souhaite donner plus de puissance à l’offre éditoriale sur les canaux vidéos numériques avec des formats de décryptage, d’analyse, de reportage en image et en son. Le confinement avait été l’occasion de tester plusieurs formules que nous avons affinées. Sur les réseaux sociaux, en image, comme à la radio en son, franceinfo donne toute sa place à l’information face au déferlement de l’opinion" assure Lucas Menget, directeur adjoint de la rédaction de franceinfo, en charge du numérique