franceinfo embarque ses auditeurs dans les coulisses de l’info

Pendant cette période troublée, franceinfo continue de maintenir sa mission de service public et informe 24h/7j ses publics. Mais comme tous les Français, le média global a du s'adapter, se réorganiser et faire évoluer sa façon d'exercer son métier. Sur son compte Instagram, franceinfo a décidé de mettre en avant le travail de celles et ceux qui font vivre ses antennes : radio, télévision et web.

Chaque soir, avant 20h, les voix de franceinfo, avec l’aide de l’édition numérique, se relaient face caméra, pour décrypter l’essentiel de l’actualité du jour de manière concise et illustrée. Dans un format IGTV de 4 minutes, franceinfo fait le point sur l’actu, en France et dans le monde, pour les Français confinés : image marquante, buzz sur les réseaux sociaux, question récurrente sur le #OnVousRépond de franceinfo.fr, conseils utiles, clin d’oeil...