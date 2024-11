franceinfo dévoile son nouveau podcast : "Ils ont sauvé Notre-Dame"

Produite par Pauline Pennanec’h avec Anne Chépeau et Fabrice d’Almeida, la série bénéficie d’une réalisation soignée de Marie Plaçais et d’un mixage signé Lucas Finet et Raphaël Rasson. Cette immersion sonore promet de faire revivre aux auditeurs les grandes étapes de ce chantier exceptionnel, tout en rendant hommage aux artisans et compagnons qui ont contribué à faire renaître Notre-Dame.

À l’heure où la cathédrale retrouve peu à peu son éclat, ce podcast s’impose comme une plongée fascinante dans les coulisses de sa reconstruction. Entre savoir-faire ancestraux, mobilisation collective et défis contemporains, "Ils ont sauvé Notre-Dame" offre un regard unique sur un moment clé de l’histoire du patrimoine français, à écouter sur franceinfo et les plateformes de podcasts.