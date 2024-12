franceinfo célèbre les fêtes avec une programmation spéciale

Avec "Tables de chefs", Bernard Thomasson emmène les auditeurs à la rencontre de cuisiniers passionnés qui racontent leur parcours, leur vision de la gastronomie et ce que représente, pour eux, cette période de partage et de convivialité. Dans une ambiance chaleureuse, ces chefs lèvent le voile sur les plats emblématiques qui font vibrer leurs tables pour les fêtes, dans un véritable hommage à la tradition culinaire.

Enfin, "Tout public" mené par Frédéric Carbonne et le service culture de franceinfo propose une immersion dans des lieux où l’art et la création prennent vie. Depuis les coulisses du Théâtre Mogador jusqu’aux jardins de Versailles, en passant par l’atelier d’un dessinateur, l’émission dévoile les talents et les créations qui marquent la fin de l’année. Les auditeurs pourront également y puiser de belles idées de cadeaux culturels à offrir à leurs proches pour une touche d’originalité et d’émerveillement.