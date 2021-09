franceinfo : "C'est mon boulot" fait étape à Bordeaux

Presque deux ans après le début de la crise sanitaire qui a bouleversé le monde du travail, comment trouver son premier emploi et entrer sur le marché du travail ? Une nouvelle édition consacrée aux jeunes diplômés qui s’installe à Bordeaux, le mercredi 6 octobre à 19h. Conseils concrets et utiles, secteurs qui recrutent, partages d’expérience… les auditeurs pourront échanger avec les acteurs du monde du travail de la région Nouvelle-Aquitaine au cours d’une soirée animée par Philippe Duport. Une conférence à vivre en présentiel au Hangar 14 et à suivre en direct et en streaming sur franceinfo.fr.

Depuis 2018, "C’est mon boulot" se décline donc aussi autour de rencontres et débats dans toute la France, pour accompagner les publics dans les grandes mutations du monde du travail, tous secteurs confondus.