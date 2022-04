franceinfo : 7.5 millions d’écoutes à la demande en mars

En tête des podcasts les plus écoutés de franceinfo, "Le Fil Info" atteint un niveau record à 2.5 millions d’écoutes, soit + 16% en un an. Il se place dans le top 20 des podcasts les plus téléchargés au sein du classement eStat Podcast de Médiamétrie, en mars 2022. Le podcast des "Informés" enregistre une audience historique avec plus de 850 000 écoutes (+ 147% en un an) et devient ainsi le deuxième podcast le plus écouté de franceinfo en mars. "Le Flash éco" complète le podium et enregistre une performance en cumulant 665 000 écoutes (+ 19% en un an).

À noter également, la performance des podcasts originaux de franceinfo qui franchissent, pour la première fois, le million d'écoutes mensuelles.