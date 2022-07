franceinfo : 2e radio d’Île-de-France

franceinfo apparait comme la 2e radio à Paris et sa petite couronne Cette saison, sur Paris et sa petite couronne, franceinfo a rassemblé 659 000 auditeurs quotidiens, soit 11.4% d’audience cumulée et égalise son niveau historique de PDA à 7.7%.

En grande couronne cette saison, franceinfo réunit 446 000 auditeurs quotidiens, soit 9.9% d’audience cumulée et atteint également une part d’audience historique à 6.2%. La station signe une fin de saison en hausse avec 11% d’audience cumulée, soit 1 129 000 auditeurs quotidiens (+ 101 000 en un an, soit une hausse de 10%). En tant que 2e radio d’Île-de-France, la chaîne enregistre ainsi la plus forte progression du marché en un an en AC et en PDA.