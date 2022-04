eStat Podcast : l'audience des podcasts en mars 2022

France Inter est la championne des podcasts : plus de 50 millions d'écoutes ou de téléchargements en mars dernier. Suivent France Culture, RTL, RMC et Europe 1. Radio France place ainsi deux de ses sept stations dans le Top 5.

L'émission "Les Grosses Têtes" est la plus podcastée avec près de 19 millions d'écoutes ou de téléchargements. "L'After Foot" (sur RMC) et "Hondelatte raconte" (sur Europe 1) complètent le Top 3. Suivent "Par Jupiter" (France Inter), "Les Chemins de la philosophie" (France Culture), "Affaires sensibles (France Inter) ou encore le "Super Moscato Show (RMC).