eStat : 197 millions de podcasts téléchargés en mai

En mai, France Inter est toujours la radio dont les podcasts sont les plus téléchargés en France : près de 50 millions de téléchargements. Suivent France Culture (40 005 000), RTL (34 257 000), RMC ( (32 318 000) et Europe 1 (16 244 000).

La place de l'émission la plus podcastée est toujours très disputée par deux programmes : "Les Grosses Têtes" sur RTL (19 547 000) et "L'After Foot" sur RMC (18 521 000).

Radio France est largement représentée dans les 15 premières places. France Inter place 4 émissions dans le top 15 : "Par Jupiter", "Affaires sensibles", "La Bande originale" et "Le Moment Meurice". France Culture y est présente grâce à 3 émissions : "Les Chemins de la philosophie", "Les Nuits de France Culture" et "Les Pieds sur terre".