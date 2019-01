Yves Calvi : matinalier préféré des Français

Yves Calvi devance ainsi Jean-Jacques Bourdin (24% sur RMC), Nikos Aliagas (19% sur Europe 1), Nicolas Demorand et Léa Salamé (12% sur France Inter) et Marc Fauvelle (6% sur franceinfo). Ce sondage OpinionWay est à paraître ce vendredi 4 janvier 2019 dans l'hebdomadaire TV Magazine. Sondage réalisé les 21 et 22 novembre 2018 sur un échantillon de 1 030 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.