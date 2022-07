Yann Moix est de retour sur Europe 1

Au cœur de la nuit, Yann Moix recueillera chaque week-end les témoignages et les confidences de celles et ceux qui ont besoin d'être écoutés et conseillés. Les auditeurs retrouveront Olivier Delacroix du lundi au jeudi entre 23h30 et 1h00 pour un partage d’expérience dont le maître-mot sera "bienveillance".

Dès la rentrée, Yann Moix livrera, par ailleurs, chaque semaine sa carte blanche à 8h37 dans "Europe matin" présentée par Dimitri Pavlenko...