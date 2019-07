Yacast fait le bilan musical du 1er semestre 2019

Au classement général, c'est Calvin Harris avec Rag 'N' Bone Man avec le titre "Giant" qui arrive en tête avec plus de 58 000 diffusions dirant le 1er semestre de l'année. Calvin Harris encore a été l'artiste le plus diffusé (102 694 diffusions avec 38 titres différents). Sans surprise, le titre le plus playlisté a été celui d'Angèle avec "Balance ton quoi" en playlist sur 102 stations sur un panel de 136.

La catégorie "Pop Rock International" (20.6%) a été le genre musical le plus exposé durant ce 1er semestre sur l'ensemble des diffusions. Le Top 100 rassemble durant cette période 32.4% du total des diffusions et 46 titres francophones sont classés dans ce Top 100 dont 19 nouveaux talents.





En province, Robin Schulz avec "Speechless" a totalisé 1 261 diffusions sur Alouette alors que sur Hit West, Mark Ronson avec Miley Cyrus ont été diffusés 1 173 fois. Voltage a misé sur "Calma" de Pedro Capo : 997 diffusions. Tout comme Contact avec 1 353 diffusions...